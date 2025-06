Ucraina: Meloni, 'pochi progressi in negoziati, sostegno a Kiev e pressioni su Russia'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Assistiamo ad una fase estremamente delicata del conflitto, con l'assenza di progressi sostanziali sul piano negoziale, specie in termini di cessazione delle ostilità. Alla luce di questi sviluppi sono due le direttrici sulle quali ci stiamo muovendo: so...

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Assistiamo ad una fase estremamente delicata del conflitto, con l'assenza di progressi sostanziali sul piano negoziale, specie in termini di cessazione delle ostilità. Alla luce di questi sviluppi sono due le direttrici sulle quali ci stiamo muovendo: sostegno all'Ucraina e pressione sulla Russia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

"L'obiettivo immediato -ha aggiunto la premier- è un cessate il fuoco che fermi i combattimenti, che lasci il campo alla diplomazia per discutere un vero e duraturo accordo di pace che giocoforza avrà un impatto anche sull'architettura di sicurezza europeo. Credo che sia evidente a tutti come l'impegno dell'Ucraina a favore della pace è un impegno chiaro, a partire dalla disponibilità ad accettare il cessate a fuoco fino alle ripetute manifestazioni di disponibilità a colloqui diretti con la Russia, che abbiamo visto a Istanbul con l'invio di una delegazione qualificata e le proposte concrete, credibili per un percorso negoziale".

"La Federazione russa deve ora dimostrare di volersi seriamente impegnare al tavolo negoziale. Al momento purtroppo non vediamo questo impegno come dimostrano i sistematici e premeditati attacchi contro gli obiettivi civili, particolarmente alla vigilia di eventi importanti. Penso quindi che in questa fase -ha concluso Meloni- sia importante esercitare sulla Russia una pressione coordinata: siamo pronti a farlo con il diciottesimo pacchetto sanzionatorio attualmente in discussione a Bruxelles che si concentra sulla flotta ombra di petroliere riconducibili alla Russia utilizzate per aggirare le sanzioni e più in generale sul settore energetico e sul settore bancario".