Ucraina: Meloni, 'prestito di 50 mld da asset russi in arrivo, successo G7 Italia'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Il diciannove novembre scorso abbiamo ricordato i mille giorni dell'eroica resistenza ucraina alla guerra d'aggressione russa. L'Italia ha ribadito in ogni occasione internazionale il proprio sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità territoriale, principi a cui abbiamo ispirato anche la nostra azione come presidenza G7 nel corso della quale abbiamo raggiunto l'accordo per mettere a disposizione di Kiev una linea di credito da cinquanta miliardi di dollari. Un prestito che sarà presto erogato e che sarà garantito dagli extraprofitti sui beni russi immobilizzati in Europa. Si è trattato di un lavoro estremamente complesso che ha portato a un risultato estremamente importante. E si è trattato di un successo della presidenza italiana del G7". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre.