Ucraina: Meloni, 'se forze pace faremo nostra parte'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Io non ho ancora letto, confesso, l'intervista al collega Crosetto ma posso immaginare, presumo, che il collega Crosetto non parlasse di mandare dei militari a combattere in Ucraina, immagino che il collega Crosetto abbia detto che, se ci sarà una pace che mi pareva chiedeste anche voi, e ci dovesse essere un tavolo una pace e ci dovesse essere e dovesse essere chiesto il contributo della comunità internazionale per garantire quell'accordo… noi siamo disposti a fare la nostra parte. Quindi, la prego: da una parte chiedete pace, sono due anni che chiedete la pace, la chiedete a ogni condizione, poi quando uno dice 'siamo disposti ad andare a costruire la pace' non va bene. Mi pare che ci siano obiettivamente delle contraddizioni abbastanza evidenti in questo ragionamento". Lo dice la premier Giorgia Meloni, replicando in Aula alla Camera al M5S nel dibattito sul Consiglio europeo del 19 dicembre.