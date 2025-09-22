Ucraina: Moretti (Pd), 'da Salvini finto pacifismo a favore Putin'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Trump sta smantellando il patto atlantico e fa la parte dell’utile idiota. Putin così si rafforza e va avanti con gli stress test e con provocazioni di vario tipo dai jet ai droni, agli attacchi alla cybersicurezza per vedere sin dove può spinge...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Trump sta smantellando il patto atlantico e fa la parte dell’utile idiota. Putin così si rafforza e va avanti con gli stress test e con provocazioni di vario tipo dai jet ai droni, agli attacchi alla cybersicurezza per vedere sin dove può spingersi contro la Nato. In questo contesto l’Europa e l’Italia devono tutelare la democrazia, rafforzare le proprie difese e la propria sicurezza: chi come Salvini agita un populismo anti Ucraina mascherato da finto pacifismo è irresponsabile e pericoloso perché fa il gioco di Putin che sta provocando l’escalation con gli attacchi a Polonia ed Estonia”, lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a L’aria che Tira su la 7.