Ucraina: Mori (Pd), 'solidarietà a Picierno'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Esprimiamo piena solidarietà a Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, vittima di attacchi inaccettabili e oltraggiosi per il suo fermo impegno a favore della pace, della democrazia e della difesa dei valori europei, messi a rischio dall’aggressione russa contro l’Ucraina". Così in una nota Roberta Mori, Portavoce Nazionale delle Donne Democratiche.

"Il vile gesto di calpestare la bandiera dell’Europa non colpisce solo la nostra rappresentanza istituzionale, ma intende minare i principi di unità e libertà che l’Unione Europea incarna. Questi atti non possono e non devono trovare spazio nel dibattito pubblico, che va sempre preservato da qualsiasi deriva estremista. Il Partito Democratico, pilastro contro ogni forma di violenza e intolleranza, si conferma baluardo per la democrazia, la giustizia sociale e il rispetto dei diritti fondamentali. Le Donne Democratiche si uniscono con determinazione a questa battaglia, consapevoli che la difesa della nostra Europa significa anche proteggere la dignità delle istituzioni e delle persone che la rappresentano. A Pina Picierno va il nostro sostegno e ringraziamento per il suo coraggio e il suo impegno. Non ci faremo intimidire".