Ucraina: Mosca, 'colpiti obiettivi militari negli attacchi notturni'

Mosca, 28 set. (Adnkronos/Afp) – La Russia ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari durante il massiccio attacco notturno contro l'Ucraina, nel quale, secondo quanto riferito da Kiev, sono morti quattro civili e ne sono rimaste ferite almeno 40 persone. "Nella notte le Forze Armate della Federazione Russa hanno lanciato un massiccio attacco contro le imprese del complesso militare-industriale ucraino", ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in una nota.