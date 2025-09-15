Mosca, 15 set. (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.
Ucraina: Mosca, 'distrutti 6 droni di Kiev su Belgorod'
