Roma, 25 gen. (askanews) – Arriva all’aeroporto di Kiev un secondo carico fornito dagli Stati Uniti che comprende equipaggiamenti e munizioni per rafforzare la capacità difensiva delle forze militari ucraine nel timore di un’invasione russa.

L’invio fa parte di nuovi aiuti per la sicurezza per un valore di 200 milioni di dollari sbloccati dal presidente Usa Joe Biden per l’Ucraina.