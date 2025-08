Ucraina: parlamentare e funzionari arrestati dopo inchiesta corruzione su droni

Kiev, 3 ago. (Adnkronos) - Un parlamentare ucraino e altri funzionari sono stati arrestati dopo che le agenzie anticorruzione del Paese hanno scoperto quello che definiscono un sistema di corruzione su larga scala per l'acquisto di droni e sistemi di guerra elettronica. In una dichiarazione su ...

Kiev, 3 ago. (Adnkronos) – Un parlamentare ucraino e altri funzionari sono stati arrestati dopo che le agenzie anticorruzione del Paese hanno scoperto quello che definiscono un sistema di corruzione su larga scala per l'acquisto di droni e sistemi di guerra elettronica. In una dichiarazione su X, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che un parlamentare ucraino, i capi delle amministrazioni distrettuali e cittadine e diversi membri della Guardia nazionale sono stati smascherati per il loro coinvolgimento, che ha comportato la firma di contratti statali con fornitori a prezzi gonfiati fino al 30%".

Zelensky ha scritto che in Ucraina c'è "tolleranza zero" nei confronti della corruzione e ha ringraziato le agenzie per il loro lavoro. Giovedì è stata ripristinata l'indipendenza delle agenzie anticorruzione ucraine, in seguito alle proteste in tutto il paese. Il governo ha dovuto affrontare una forte reazione dopo aver presentato un disegno di legge che avrebbe privato l'Ufficio nazionale anticorruzione e l'Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione, noti rispettivamente come Nabu e Sap, della loro indipendenza.