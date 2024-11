Ucraina: per investitori Trump porrà fine alla guerra, balzo per titoli Stato Kiev/Adnkronos

Ucraina: per investitori Trump porrà fine alla guerra, balzo per titol...

Londra, 14 nov. (Adnkronos) – I titoli di Stato ucraini hanno registrato un'impennata del loro valore, dovuta al fatto che gli investitori scommettono che la nuova amministrazione statunitense spingerà per una rapida conclusione della guerra con la Russia. Le obbligazioni in dollari sono aumentate del 12 per cento nell'ultimo mese – scrive il Financial Times – nella previsione che la rielezione di Donald Trump porterà a un cessate il fuoco e rafforzerà la capacità dell'Ucraina di rimborsare i creditori.

L'aumento del valore dei titoli di Stato ucraini arriva mentre le scommesse relative alla nuova amministrazione hanno travolto i mercati finanziari globali nelle ultime settimane. Trump ha affermato che porrà fine alla guerra in Ucraina "entro un giorno" dal suo ritorno alla Casa Bianca, anche se non ha fornito dettagli su come ciò verrà realizzato. La spinta verso l'alto dei titoli è avvenuta poco più di due mesi dopo che Kiev ha completato la ristrutturazione di oltre 20 miliardi di dollari di debito.

Gli investitori obbligazionari scommettono che il paese sarà disposto ad accettare un accordo di pace che implichi la rinuncia definitiva ai territori persi durante la guerra e che la sua economia si riprenderà rapidamente negli anni a venire. "La parte principale del commercio si è basata sulla fine della guerra o almeno sulla possibilità che Trump porti avanti l'inizio dei negoziati", ha affermato Thys Louw, gestore di portafoglio presso Ninety One, che possiede alcuni bond ucraini.

Tra gli investitori con partecipazioni significative nel debito ucraino c'è il gestore di fondi BlackRock, che era un membro del comitato degli obbligazionisti che ha guidato i colloqui di ristrutturazione. Il bond ucraino in scadenza nel 2036 è salito da 44 a 49 centesimi sul dollaro nel mese scorso. I cosiddetti "Gdp warrant" (titoli di debito emessi nell'ambito di una vecchia ristrutturazione del debito che trarranno vantaggio dal ritorno della crescita del paese) sono saliti ancora più rapidamente. Un'obbligazione emessa da Ukrenergo, il gestore della rete elettrica statale dell'Ucraina, è aumentata di oltre il 160 per cento quest'anno, raggiungendo i 67 centesimi per dollaro, nonostante i nuovi attacchi russi alle infrastrutture.

Secondo una lettera agli investitori visionata dal Financial Times, la società di hedge fund Shiprock Capital, con sede a Londra, ha tratto profitto dall'aumento dei warrant e del debito societario ucraino e quest'anno ha registrato un rialzo del 31 per cento fino alla fine di ottobre. Durante le prime fasi della guerra, i detentori di obbligazioni accettarono di sospendere i pagamenti degli interessi di Kiev. La ristrutturazione di settembre, che è progettata per spianare la strada al ritorno dell'Ucraina sui mercati obbligazionari, ha posto fine al congelamento durato due anni.

In base all'accordo di settembre, gli investitori hanno accettato perdite superiori a un terzo sui loro titoli per aiutare l'Ucraina a controllare il crescente deficit dovuto alla guerra, anni prima che i creditori ufficiali come Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Giappone siano pronti a ristrutturare i propri debiti. In cambio dell'accettazione delle perdite iniziali, ai detentori di obbligazioni è stata data anche la possibilità di ricevere pagamenti più elevati se l'economia ucraina, devastata dalla guerra, dovesse superare gli obiettivi di crescita negli anni a venire.

Alcuni investitori hanno avvertito che le prospettive per i titoli di Stato ucraini sono tutt'altro che chiare. Mohammed Elmi, gestore di portafoglio presso Federated Hermes, si è detto scettico circa la fiducia del mercato nella capacità di Trump di garantire un rapido accordo di pace. "Non sottoscrivo completamente questo tipo di visione ottimistica", ha detto. "Ci sono ancora una quantità significativa di domande senza risposta" su dove un accordo lascerebbe l'economia ucraina del dopoguerra e se sarebbe una priorità per la nuova amministrazione statunitense. "Trump ha molto da fare, con un'agenda politica importante da seguire. Questi negoziati potrebbero anche essere piuttosto prolungati", ha concluso.