Ucraina: Picierno, 'non mi preoccupano attacchi a me ma quelli a popolo ucraino e Ue'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Non sono gli attacchi a me a preoccuparmi ma quanto quelli al popolo ucraino e all’Europa. I putiniani che abbiamo visto ieri a Genova insultarmi sono l’orchestra che accompagna le bombe del Cremlino contro i civili ucraini. Grazie a tutte e tutti per la vicinanza. Sarò in collegamento alle 16:30 con la manifestazione di Roma e ci vediamo sabato a Milano al Teatro Franco Parenti per il Linkiesta Festival". Così Pina Picierno del Pd in un video sui social.