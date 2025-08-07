Ucraina: Putin, 'possibile incontro con Zelensky, ma condizioni ancora lontane'

Mosca, 7 ago. (Adnkronos) – Un incontro con Zelensky è possibile, ma le condizioni necessarie perché ciò avvenga sono ancora lontane. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.
