Ucraina: rappresentante alla Nato, 'non ci sarà controffensiva cruciale'

Bruxelles, 18 mag. (Adnkronos) – Non ci sarà una controffensiva ucraina cruciale, bensì molti contrattacchi. Lo ha detto al portale lituano Lrt la responsabile della missione ucraina presso la Nato, suggerendo ai membri dell'Alleanza di non riporre tutte le loro speranze in un singolo contrattacco. Il contrattacco tanto atteso non sarà fatale, ha affermato Natalia Halibarenko, chiedendo agli alleati occidentali di essere pazienti e di non esercitare troppa pressione sull'Ucraina. L'Ucraina, ha aggiunto, non vede per ora alcuna possibilità di avviare colloqui di pace con la Russia, che continua ad attaccare il territorio del Paese e non ha intenzione di ritirarsi.

"Penso che sia molto positivo non sapere quando, come e in quale direzione avverrà il contrattacco – ha dichiarato la Halibarenko – Penso che dipenda da pochi uomini in Ucraina che probabilmente sanno quando inizierà. Stiamo parlando della vita delle persone, quindi dobbiamo avere piena fiducia nella leadership militare. Ai nostri partner internazionali chiediamo di essere pazienti e di non esercitare troppa pressione. I nostri partner farebbero meglio a pensare a cos'altro possono fare per far sì che questo contrattacco abbia successo".

"L'obiettivo principale di qualsiasi contrattacco è liberare quanto più territorio possibile. Ma anche qui al quartier generale della Nato, ho spiegato che non dovremmo riporre tutte le nostre speranze in un singolo contrattacco, gonfiarne l'importanza. Questa è una situazione complicata, una controffensiva non può decidere il corso della guerra, potrebbero volerci diversi contrattacchi", ha concluso.