Ucraina: Renzi, 'brilla assenza Meloni, non è all'altezza di guidare Paese'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Timidi segnali di dialogo arrivano per il conflitto India/Pakistan ma anche per quello Russia/Ucraina. Serve la diplomazia, mai come oggi. Serve una pace duratura. Bene hanno fatto i leader europei come Macron, Merz, Tusk, Starmer ad andare in treno a Kiev, come avevano fatto Macron, Scholz, Draghi.

Brilla l’assenza di Giorgia Meloni che giorno dopo giorno sta dimostrando di essere incapace in politica estera, almeno quanto in politica interna, con buona pace di chi l’ha incensata fino ad oggi come grande statista". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"È una influencer, non una statista come avevamo scritto due mesi fa andando contro corrente. Nei prossimi mesi lo diranno in tanti. E io che sto girando in questi giorni in Europa (ieri Londra, ieri l’altro Bruxelles, domani Parigi, dopo domani Tirana) mi rendo conto che in tutte le cancellerie e negli ambienti che contano è passato il messaggio che Giorgia ha perso il suo “momentum”, l’occasione di incidere. Oggi in tanti iniziano a capire che Meloni non è all’altezza del compito di guidare l’Italia. Sarà così sempre di più, giorno dopo giorno, vedrete".