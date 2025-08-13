Ucraina: Renzi, 'ecco come negozia Putin, ma il più imprevedibile è Trump'

Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Il fatto è che paradossalmente, nell'incontro di venerdì, cosa dirà Putin è più prevedibile di quello che farà Trump". Lo dice in una intervista al Foglio Matteo Renzi, leader di Italia viva, che racconta i negoziat...

Roma, 13 ago (Adnkronos) – "Il fatto è che paradossalmente, nell'incontro di venerdì, cosa dirà Putin è più prevedibile di quello che farà Trump". Lo dice in una intervista al Foglio Matteo Renzi, leader di Italia viva, che racconta i negoziati con Putin a cui ha partecipato da presidente del Consiglio.

"Anche se non ho mai fatto un bilaterale con Trump, ne ho fatti diversi con Putin", dice Renzi.

"E a giudicare da come lavora Trump, l'elemento di imprevedibilità non è dato dal fatto che Putin possa arrivare a un nuovo accordo con l'America, ma è dove metterà il punto finale il capo della Casa Bianca. Questo è totalmente imprevedibile".