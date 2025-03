Ucraina: Rubio, 'a Gedda discusso di possibili concessioni territoriali di Kiev'**

Dublino, 12 mar. (Adnkronos) – il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che nei colloqui tra Ucraina e Stati Uniti di ieri a Gedda si è parlato di possibili "concessioni territoriali" di Kiev come parte di un accordo negoziato con la Russia. "Sì, ne abbiamo parlato", ha confermato Rubio durante uno scalo aereo a Shannon, in Irlanda, mentre è diretto in Canada per il G7.

L'amministrazione Trump ha ripetutamente affermato che sia Kiev sia Mosca dovranno scendere a compromessi per raggiungere un accordo di pace, definendo "irrealistico" l'obiettivo dell'Ucraina di ripristinare i confini precedenti al 2014. Le forze russe occupano attualmente circa il 20% dell'Ucraina.