Roma, 16 ago (Adnkronos) – "Ogni passo in avanti verso la Pace, come quello di ieri, è una buona notizia. Come chiesto da Papa Leone, che al posto delle armi torni a parlare la diplomazia, senza che nessuno la ostacoli". Lo scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini.
Ucraina: Salvini, 'passo in avanti verso la pace'
