Ue: Conte, 'pacchia finita? No, pacchia è Meloni per altri leader...

Ue: Conte, 'pacchia finita? No, pacchia è Meloni per altri leader...

Roma, 23 giu (Adnkronos) - "Lei avrebbe detto che con lei in Europa la pacchia sarebbe finita, ma è lei la pacchia per gli altri leader europei". Lo ha detto Giuseppe Conte in aula alla Camera rivolgendosi alla premier Meloni. ...