Ue: FI, 'per voto Salis troppe assenze tra Patrioti, nostra delegazione al completo'**

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Basta scorrere l’elenco dei presenti e degli assenti per capire chi ha salvato la Salis. La delegazione di Forza Italia era al completo, mentre tra i Patrioti, anche quelli italiani, spiccavano assenze che si sono rivelate determinanti per salvare Ilaria Salis. Sarebbe interessante ascoltare le giustificazioni di queste assenze che, di fatto, hanno contribuito a salvarla”.

È quanto si legge in una nota della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo.

“Nella votazione su Ilaria Salis hanno partecipato 628 membri, mentre in quelle immediatamente successive i votanti sono saliti a 650: significa che 22 eurodeputati non hanno votato pur essendo presenti. Basta guardare chi per capire”, conclude la nota.