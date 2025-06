Ue: Gasparri, 'gli altri sono all'autogrill noi a vertici mondiali'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Andiamo avanti con un Governo che fa cose serie, gli altri sono all'autogrill noi siamo in tutti i vertici del mondo che contano". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Voglio fare gli auguri al generale Diodato Abagnara -ha aggiunto l'esponente azzurro- che ha assunto il comando dell'Unifil in Libano, prestigioso incarico, e colgo l'occasione per ricordare un altro italiano che ricoprì questo incarico, il generale Graziano, alla cui memoria siamo tutti quanti legati".

"C'è un'Italia che lavora, che si impegna, per la pace. Il Gruppo di Forza Italia che rappresento, tra le cose di cui è orgoglioso c'è Pratica di Mare, il dialogo: sono passati, ahimè, più di vent'anni, c'era già Putin, c'era Bush, noi non vogliamo la guerra, se ci fosse oggi il presidente Berlusconi sarebbe a telefonare più ancora di voi a destra e a manca, per dire a tutti quanti i vari leader del mondo che fate? Noi siamo -ha affermato ancora Gasparri- contro ogni carneficina, abbiamo chiesto lo stop sulla vicenda di Gaza, che cito per prima, per evitare ogni equivoco, ma porto qui la spilletta degli ostaggi israeliani, che valgono anche loro nella memoria collettiva, e che molti hanno rimosso, perchè considerano ormai dei condannati a morte".