Ue: Gentiloni, 'il contante resterà'**

Bruxelles, 28 giu. – (Adnkronos) – La Commissione Europea vuole "rassicurare chiunque possa temere che l'euro digitale possa sostituire il contante: il contante resterà con noi. Le persone che lo desiderano potranno continuare a ottenere contanti e a pagare in contanti, anche se in futuro verrà emesso un euro digitale dalla Bce". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. "Questo è importante – continua – per la scelta, ma in particolare per i gruppi vulnerabili come gli anziani, che tendono a fare più affidamento sul contante". "Sappiamo dai sondaggi – aggiunge – che vi sono crescenti preoccupazioni tra il pubblico, perché l'accettazione e l'accesso al contante stanno diminuendo in alcune parti dell'area euro. Sebbene la situazione sia variabile, i dati dimostrano che alcuni Stati membri hanno registrato un calo più significativo dell'accettazione del contante, nonché della facilità di accesso al contante tramite gli sportelli automatici. Il numero di sportelli automatici è sceso da 420mila nel 2016 a 370mila nel 2022", conclude.