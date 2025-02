Ue: Maran (Pd), 'rotta alleanza culturale con Usa, serve maggiore unità Europa'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "No, l'Ucraina non ha invaso la Russia. No, la Greonlandia non è in vendita. No, il Canada non sarà il 51° stato degli USA. Sì, però, in Europa abbiamo dei problemi". Lo dice Pierfrancesco Maran, eurodeputato Pd, in un video ...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "No, l'Ucraina non ha invaso la Russia. No, la Greonlandia non è in vendita. No, il Canada non sarà il 51° stato degli USA. Sì, però, in Europa abbiamo dei problemi". Lo dice Pierfrancesco Maran, eurodeputato Pd, in un video sui social.

"Si è rotta un'alleanza culturale e politica storica con gli Stati Uniti, e sarà difficile sanarla nell'epoca di Trump. Così come è difficile completare il percorso di creazione di un'Europa unica, e senza un'Europa unica noi non esistiamo nei tavoli che contano. È difficile riformare i trattati, punto essenziale per togliere il sistema di voto a unanimità, che ora servirebbe per far entrare l'Ucraina nella Ue. Gli strumenti necessari sono quelli della cooperazione rafforzata, e in qualche modo l'incontro di Parigi promosso da Macron può essere l'inizio di questo percorso".

"Oggi è pero essenziale, ce lo ha ricordato anche Mario Draghi, che l'Europa batta un colpo e dimostri che da questa crisi si costruisce un pezzo di unità maggiore. Quel pezzo di unità che le consenta di esserci nel panorama politico mondiale dove altrimenti ci sono gli Stati Uniti, la Cina, forse la Russia, e l'India. Dev'esserci però anche l'Europa".