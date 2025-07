Ue: Mattarella, 'restituire modello di convivenza serena alla comunità internazionale'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Questa vocazione di pace dell'Unione Europea è pienamente condivisa e sorretta da Croazia e Italia con una concordia di obiettivi per restituire alla comunità internazionale un momento così drammatico, così travagliato con tante guerre...

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Questa vocazione di pace dell'Unione Europea è pienamente condivisa e sorretta da Croazia e Italia con una concordia di obiettivi per restituire alla comunità internazionale un momento così drammatico, così travagliato con tante guerre angosciose, restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena, come è stato turbato in questi ultimi anni".

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l'incontro a Zagabria con il presidente della Repubblica di Croazia Zoran Milanović.