Ue: Pd, 'questione serietà? Meloni pensi a Salvini che non vota Fitto'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Con che coraggio Meloni mette in discussione la serietà del Pd sul voto a Fitto? La prima domanda dovrebbe farla al suo vice premier Salvini che non voterà la commissione e il commissario Fitto. Non prendiamo lezioni di serietà da chi si arrampica sugli specchi ogni giorno per nascondere le proprie divisioni. Quelle si che fanno male all’Italia”. Così il vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera, Toni Ricciardi.