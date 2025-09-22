Ue: Picierno, 'difendere Ilaria Salis per difendere istituzioni da morsa illiberale'

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Domani la commissione JURI del Parlamento europeo sarà chiamata a esprimersi sulla revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Le accuse che le muove l’Ungheria – lesioni lievi e l’appartenenza a un’organizzazione te...

Roma, 22 set (Adnkronos) – "Domani la commissione JURI del Parlamento europeo sarà chiamata a esprimersi sulla revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Le accuse che le muove l’Ungheria – lesioni lievi e l’appartenenza a un’organizzazione terroristica antifascista, designazione avvenuta solo dopo i presunti fatti per aggravare la sua posizione – sono il riflesso di una giustizia che da tempo non risponde più agli standard europei".

Lo dice Pina Picierno (Pd), vice presidente del Parlamento europeo.

"Abbiamo visto e documentato in più casi come lo Stato di diritto in Ungheria si sia progressivamente deteriorato: Viktor Orbán sta ricalcando i metodi repressivi di Vladimir Putin, colpendo dissidenti, stampa libera e organizzazioni sociali -prosegue Picierno-. Opporsi alla revoca dell’immunità di Ilaria Salis non significa soltanto tutelare una collega eurodeputata, nel pieno del suo mandato democratico. Significa difendere l’autonomia delle istituzioni europee dalla morsa illiberale e ribadire che i principi di un giusto processo, di pene proporzionate e di una giustizia indipendente dal potere politico sono pilastri irrinunciabili dell’Unione".

"Quasi tutto mi divide dalle posizioni pubbliche di Ilaria Salis, ma oggi più che mai credo che fermare la mano dell’Ungheria contro il Parlamento europeo significhi riaffermare che l’Europa è – e deve restare – la patria del diritto e delle libertà. Per Ilaria Salis. E per ogni detenuto ignoto", conclude Picierno.