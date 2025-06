Ue: Renzi, 'questo Governo non conta più di prima'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Oggi è San Giovanni, è il patrono della mia e di tante altre città: a Firenze, guardando l'immagine del fiorino dove c'è San Giovanni, si dice San Giovanni non vuole inganni. Le ho fatto quattro domande, stavolta senza citare il mio libro ed altro, può rispondere? Così, in replica, potrò dire quello che penso del fatto che questo Governo non conta assolutamente più di prima".

Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.

In particolare l'ex premier ha chiesto a quello attuale perché la Germania abbia sostituito l'Italia con la Polonia come partner strategico; perché durante il recente vertice internazionale in Albania l'Italia non era presente all'incontro tra i leader di Franchia, Gran Bretagna, Germania e Polonia collegati con Trump; perché l'amministrazione Usa non abbia informato l'Italia sull'intenzione di imporre i dazi; e per quale motivo vengano spiati giornalisti.