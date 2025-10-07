Ue: Rixi, 'Salis scappa da responsabilità, governi li scelgono cittadini non Bonelli e Fratoianni'

Roma, 7 ott.- (Adnkronos) - - “Per fortuna in Europa i governi li scelgono i cittadini, non Bonelli e Fratoianni. Si chiama democrazia, un concetto che sfugge a chi va in un altro Paese democratico per picchiare chi la pensa diversamente e poi scappa dalle proprie responsabilità. Predic...

Roma, 7 ott.- (Adnkronos) – – “Per fortuna in Europa i governi li scelgono i cittadini, non Bonelli e Fratoianni. Si chiama democrazia, un concetto che sfugge a chi va in un altro Paese democratico per picchiare chi la pensa diversamente e poi scappa dalle proprie responsabilità. Predicano diritti e libertà, ma dimenticano che la prima libertà, in ogni Stato di diritto, è rispettare le regole.

E si comportano come i peggiori squadristi di antica memoria, incapaci di tollerare chi non è allineato al loro pensiero”. Così in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.