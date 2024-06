Ue: Schlein, 'problema no amici Meloni ma che Italia rischi di non contare'**

**Ue: Schlein, 'problema no amici Meloni ma che Italia rischi di non con...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Il problema qui non sono le sue personali simpatie o amicizie, il punto è con chi costruire alleanze strategiche per portare a casa risultati per l'Italia e per l'Europa e voi siete alleati con chi vuole esattamente l'opposto". Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

"Il problema è il rischio di isolamento del nostro Paese che vuol dire non contare, con buona pace delle passerelle internazionali dove la notizia principale è stata l'unica leader donna del G7 che limita i diritti delle altre donne cancellando la parola 'aborto'".