Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Il dietrofront della Presidenza danese sul provvedimento che voleva spiare le chat è una vittoria del buonsenso, contro una misura illiberale e orwelliana, venata di populismo. Non si gioca con la libertà dei cittadini". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.
Ue: Sensi, 'bene dietrofront su controllo chat'
