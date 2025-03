Ue: Serracchiani, 'violenze contro di me dopo video manipolato su Prodi'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Martedì mattina intervengo in diretta a 'L’Aria che tira' per commentare le parole di Romano Prodi rivolte alla giornalista Lavinia Orefici. Parlo di gesto inopportuno. Ma parlo solo di parole. Dieci ore dopo, la scena della 'tirata di capelli' viene trasmessa per la prima volta nel programma serale di Floris. Io, come chiunque, la vedo in quel momento. Non prima. Peccato però che nel frattempo qualcuno abbia preso il mio intervento del mattino e lo abbia montato ad arte con quel video, uscito solo la sera. Un montaggio falso, scorretto, ma sufficiente per scatenare la macchina del fango. Da ore ricevo insulti violenti, sessisti e pesantissimi. Sui social, nei commenti, nei messaggi. Ovunque. E allora mi chiedo: non è anche questa una forma di violenza? Non è anche questo un modo di colpire una donna attraverso la menzogna, la manipolazione delle informazioni per metterla alla berlina? Romano Prodi ha sbagliato e ha fatto bene a scusarsi. Ma chi oggi finge di difendere una donna insultandone un’altra è complice di una doppia morale che fa male. Chiamiamola per nome, questa violenza, e fermiamola subito". Così Debora Serracchiani, della segreteria Pd, in un video su Facebook.