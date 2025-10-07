Ue: Speranzon, 'con Salis passa messaggio che violenza politica sinistra può essere tollerata'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "In un sistema civile e democratico, chi va in giro a tirare martellate sulla testa di chi non la pensa come lui non merita alcuna impunità. Eppure, oggi, con il voto che ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare a Ilaria Salis,...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "In un sistema civile e democratico, chi va in giro a tirare martellate sulla testa di chi non la pensa come lui non merita alcuna impunità. Eppure, oggi, con il voto che ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare a Ilaria Salis, il Parlamento europeo ha mandato un messaggio devastante: che la violenza politica, se viene da sinistra, può essere tollerata.

È la morte della legalità". Così il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

"Un segnale che mina alla radice la credibilità delle istituzioni europee e sancisce la fine di ogni parvenza di equilibrio e coerenza. Essere di sinistra, evidentemente, per alcuni significa godere di una sorta di immunità ideologica. Fratelli d’Italia continuerà a battersi contro questa doppia morale e per un principio semplice e sacrosanto: davanti alla legge, tutti devono essere uguali. E chi commette reati deve essere processato e condannato anche se è comunista", conclude.