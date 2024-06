Ue: Tajani, 'faccio tifo per candidato Ppe a presidente Commissione'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Draghi non è candidato a fare il presidente della Commissione europea perché nessuno lo ha candidato, lo hanno fatto i giornali. Non appartiene a un gruppo europeo e io faccio il tifo per il candidato che sarà indicato e che sarà sicuramen...