Ue: Tajani, 'servono riforme, con voto a unanimità non si va da nessuna parte'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Per avere un'Europa politica bisogna fare alcune importanti riforme, a partire dal sistema di voto: serve il voto a maggioranza qualificata e non più all'unanimità". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Milano all'evento 'La visione lombarda per il futuro dell'Europa' organizzato da Confindustria Lombardia. "Con il voto all'unanimità – ha osservato il ministro degli Esteri – non si va da nessuna parte perché un singolo Stato può bloccare tutto".