Ue, Urso: "Su economia circolare stabilire principio neutralità tecnologica"

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Sull'economia circolare ''siamo convinti che l'Europa deve stabilire il principio della neutralità tecnologica, quindi indica l'obiettivo da raggiungere, definisce le regole con cui bisogna raggiungere quell'obiettivo, ma poi ogni Stato deve essere libero di utilizzare gli strumenti che ritiene per raggiungere lo stesso obiettivo''. Lo afferma il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo all'assemblea generale di Assovetro. Quindi ''per quanto riguarda l'economia circolare siamo convinti di essere dalla parte della ragione. Le nostre imprese hanno sviluppato, in questo campo, tecnologie e metodologie che hanno permesso all'Italia di essere in testa sull'economica ricolare a livello europeo. Non è che si possono cambiare, a competizione già iniziata e strada già indicata, la direzione e le regole'', sottolinea il ministro.