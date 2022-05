Un aereo per Maradona: omaggio al Campione in vista dei Mondiali

Roma, 26 mag. (askanews) – Omaggio a Diego Armando Maradona: un aereo decorato con il ritratto del Pibe de oro, una sorta di mostra itinerante di cimeli allestitita dentro il “Tango D10S”, apparecchio da dieci posti inaugurato all’aeroporto Moròn di Buenos Aires

Presenti le figlie del campione argentino e di Claudia Villafane, Dalma e Gianinna, in mezzo ai tifosi e ai maxiritratti: Diego Armando che bacia la coppa dei Mondiali, Diego Armando e la ‘mano di Dio’.

Autore, l’artista e tifoso Maximiliano Bagnasco.

Dalma Maradona: “Sarà fantastico, mi entusiasma, l’aereo prima girerà l’Argentina poi andrà in Qatar. Non è un aereo qualunque, per noi e per i tifosi… Sarà una bella esperienza”.

“Nulla rimedia all’assenza, nulla di nulla. Non è l’arrivo dei Mondiali che ci ricorda che non c’è, ci facciamo i conti tutti i giorni”.

I Mondiali del Qatar quest’anno saranno i primi dopo la scomparsa del campione morto nel 2020.

Lo ricorda anche l’ex allenatore argentino e campione del mondo 1986 con Maradona, Sergio Batista:

“Non rendeva felice solo la gente fuori dal campo ma anche noi, i suoi compagni di squadra, che ce lo siamo goduto. Per questo sempre ci ricordiamo un aneddoto o un altro o come ci guidava alla vittoria. Quel Mondiale emerge in ogni chiacchierata”.

L’iniziativa è dell’azienda tech Give and Get; dopo un tour in Argentina l’aereo dovrebbe arrivare in Messico, a Napoli, e poi a Dubai.