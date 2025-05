Un agguato mortale

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di San Pietro di Caridà, un comune del Reggino al confine con la provincia di Vibo Valentia. Un operaio di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato assassinato in un agguato mentre si trovava su una strada interpoderale in una zona montuosa.

L’uomo è stato colpito da una scarica di lupara caricata a pallettoni, un metodo di omicidio che richiama alla mente le modalità tipiche della criminalità organizzata.

Un legame con il passato

La vittima era cognato di Domenico Oppedisano, un altro operaio agricolo ucciso nella stessa località in circostanze simili. Questo legame familiare tra i due omicidi solleva interrogativi inquietanti sulla possibile esistenza di un fil rouge che unisce questi delitti. La modalità di esecuzione, l’arma utilizzata e il contesto sociale in cui si sono verificati fanno pensare a una vendetta o a un regolamento di conti, elementi che non possono essere trascurati dalle autorità competenti.

Un fenomeno in crescita

Con questo omicidio, salgono a quattro i delitti avvenuti nella zona negli ultimi tre anni, un dato che evidenzia un preoccupante aumento della violenza. Le forze dell’ordine sono chiamate a intensificare le indagini e a garantire la sicurezza dei cittadini, ma la paura si diffonde tra la popolazione. La criminalità, spesso legata a dinamiche di potere e controllo del territorio, sembra avere radici profonde in questa area, rendendo difficile il compito delle autorità nel contrastare un fenomeno così radicato.