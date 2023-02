Un anno di guerra. A Kiev fra paura e orgoglio

Kiev, 24 feb. (askanews) – A un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, i cittadini di Kiev sono angosciati e hanno sempre più paura, di fronte ai continui bombardamenti da parte delle truppe russe, alle migliaia di morti, all’incertezza del futuro.

“È stato l’anno più difficile della mia vita e di quella di tutti gli ucraini – dice Diana – sono sicura che vinceremo noi ma non sappiamo quanto tempo dovremo aspettare e quante vittime ci saranno ancora.

Il mio fidanzato è un militare ed è un anno che non lo vedo. Mi piacerebbe che tornasse a casa e continuassimo a lavorare insieme nella nostra casa editrice”.

“Come puoi essere tranquillo quando qualcuno muore ogni giorno? – aggiunge Boris – quando gli amici in altre città scrivono che è caduta una bomba e qualcuno è morto, che un compagno di classe è stato ucciso. Come puoi sentirti bene? Non è piacevole ma la vita continua e bisogna continuare a vivere.

Abbiamo bisogno di più armi perché la guerra finisca presto anche se più armi ci sono, più ostilità ci saranno, è un circolo vizioso”.

“Sono tempi molto duri – conclude questa donna – non possono essere paragonati a una vita tranquilla. Ma come arriva la primavera dopo l’inverno, arriverà la vittoria allo stesso modo. Perché il bene vince sempre”.