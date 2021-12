Un ebook d’arte in viaggio con Dante tra i vizi e i peccati

Milano, 23 dic (askanews) – Un viaggio multimediale e immaginario attraverso l’inferno dantesco, in compagnia di grandi artisti. Per la conclusione delle celebrazioni del 700esimo anniversario della morte dell’Alighieri, l’artista e scultore russo Vasily Klyukin ha presentato l’ebook “In Dante Veritas. Sins Artguide”, corredato anche da uno speciale video e disponibile in 11 lingue.

Si tratta di una moderna piattaforma digitale che comprende opere di artisti classici e contemporanei sul tema dei vizi, raccolte in capitoli tematici.

L’art book è completato da foto e video tratti dalla mostra “In Dante Veritas”, presentata da Klyukin per la prima volta al Museo di Stato di San Pietroburgo a inizio 2019 e in Italia durante la Biennale di Venezia.

Il progetto di Klyukin si concentra sul vizio e i peccati umani, cercando di ragionare sulla dicotomia eterna tra Bene e Male, in dialogo con il pensiero di Dante e con le opere che hanno segnato la storia dell’arte.

Il risultato è un’esperienza immersiva, ma privata, un viaggio personale, come in fondo fu, almeno in parte, anche quello del poeta, che culmina con l’incontro con dei moderni cavalieri dell’apocalisse: la sovrappopolazione, la disinformazione, lo sterminio e l’inquinamento. E il presente fa irruzione nel racconto senza tempo che la Commedia continua a proporci.