Un incidente impressionante si è verificato durante la cronoscalata di Alghero, fortunatamente il pilota non ha riportato ferite.

Un incidente terrificante ma mozzafiato si è verificato alla gara di salita Alghero-Scala Piccada, attualmente in corso sulla costa nord-occidentale della Sardegna. Questa competizione, messa in scena dall’Automobile Club di Sassari, rappresenta anche la sedicesima tappa del campionato italiano di velocità in montagna per il nord e la quattordicesima per il sud. Durante i test preliminari, Luigi Fazzino, un giovane 25enne originario di Siracusa, ha subito un incidente mentre guidava l’Osella Turbo Pa30. Fortunatamente, Fazzino è uscito indenne dopo che l’auto ha colpito una roccia alla curva di una serie di tornanti, volando ad alcuni metri di altezza e capovolgendosi più volte. Nonostante l’anno scorso Fazzino avesse conquistato il secondo posto in questa stessa competizione, il medico del circuito ha deciso di contattare i servizi di emergenza per effettuare ulteriori controlli medici. Fazzino è stato quindi trasportato all’ospedale di Sassari a bordo dell’elicottero di soccorso del 118.