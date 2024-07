Peter Welch è stato il primo senatore democratico che, con coraggio e senza peli sulla lingua, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di ritirarsi. Welch ha fatto comprendere che nei confronti del presidente non nutre alcun rancore, affermando anzi di rispettarlo “profondamente” per aver salvato gli Stati Uniti da Trump. Tuttavia, in un editoriale del Washington Post, Welch spiega come Biden dovrebbe farsi da parte “per il bene del paese”.

Il senatore democratico Welch: “Biden deve valutare se stesso”

Il senatore democratico Peter Welch ha scritto in un editoriale pubblicato sul Washington Post che Joe Biden “ci ha salvato da Donald Trump una volta e desidera farlo di nuovo, ma deve considerare se è il miglior candidato per farlo. A mio avviso, non lo è”.

Perché il senatore democratico Welch fa la la differenza?

Welch può essere considerata unavoce come tante? Non proprio, in quanto stiamo parlando di un senatore democratico di spicco ed è il primo esponente rilevante del partito di Biden a rompere il silenzio, lanciando un messaggio inequivocabile: è tempo di cambiare aria e di trovare un nuovo candidato.

La compattezza di Biden si sta sfaldando

La coesione della squadra di Biden sembra iniziare a vacillare, come suggerito da altre voci. Alla fine, non è solamente il senatore democratico Welch a pensarla in questo modo. C’è per esempio Ritchie Torres (anche lui democratico) che ha espresso preoccupazione riguardo a una possibile “missione politica suicida”, suggerendo che la situazione richieda onestà. Il deputato moderato Pat Ryan ha invece sottolineato che sebbene Biden sia un patriota, potrebbe non essere più il candidato più forte per affrontare efficacemente Trump, che considera una minaccia esistenziale per la democrazia americana.