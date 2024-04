Una 14enne scompare nel nulla, persa ogni traccia: l'appello della mamma

Novara: una 14enne esce di casa per andare a scuola, ma non ci arriva mai

La ragazza era uscita di casa per recarsi a scuola, senza mai arrivarci. Nessuna traccia di lei da giorni, la madre lancia un disperato appello

Lo scorso mercoledì 17 aprile, a Novara, una ragazzina di 14 anni e di nome Jennifer è scomparsa nel nulla. Di lei non c’è alcuna traccia e la mamma Veronica, disperata, ha deciso di lanciare un appello.

La scomparsa della 14enne

La famiglia di Jennifer, dopo che la loro figlia è sparita nel nulla ormai da giorni, ha deciso di denunciare la scomparsa alla Questura. Stando a quanto riportato dai suoi genitori, la 14enne sarebbe uscita di casa insieme alla sorella verso le ore 7:30 di mercoledì scorso per recarsi a scuola, dove però non è mai giunta.

All’inizio della scomparsa della giovane, pensavano fosse stato un gesto volontario, dato che la 14enne già in un’altra occasione non aveva dato alcuna traccia di sé per diverse ore, rientrando poi successivamente a casa.

Ansia e preoccupazione per i familiari, l’identikit

La scomparsa di Jennifer è stata discussa anche al noto programma televisivo ‘Chi l’ha visto’, dove la famiglia della 14enne ha spiegato che la loro figlia indossava una tuta della Nike di colore azzurro e strisce bianche, una felpa con cappuccio e un gilet nero. Inoltre, dal racconto dei parenti, la ragazzina quando è uscita di casa aveva con sé lo smartphone della madre; tuttavia, i genitori hanno insistito nel provare a chiamarla, ma non hanno mai ricevuto risposta. Adesso, il telefono cellullare risulta addirittura spento.

L’ultimo avvistamento

La più recente ed ultima segnalazione della 14enne scomparsa, giungerebbe da Milano, dato che lo smartphone che ha con sé era stato localizzato tra le stazioni di Loreto e Garibaldi e poi a quella di San Donato. Dopo ciò, ogni traccia è andata persa nel nulla.