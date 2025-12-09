UniCamillus Espande la Rete Sanitaria: Nuova Casa di Cura e Poliambulatorio Attivi

UniCamillus Espande la Rete Sanitaria: Nuova Casa di Cura e Poliambulatorio A...

Nuove Opportunità nel Settore Sanitario Romano grazie all'Integrazione di UniCamillus: Innovazione e Sviluppo Sostenibile.

In un momento cruciale per la sanità a Roma, UniCamillus, l’Università medica internazionale, ha annunciato una decisione strategica destinata a trasformare il panorama sanitario della capitale. L’acquisizione della Casa di Cura Madonna della Fiducia e del Poliambulatorio Namur rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema sanitario integrato, capace di coniugare formazione, ricerca e assistenza sul territorio.

Un passo verso l’integrazione sanitaria

La Casa di Cura e il Poliambulatorio, con una consolidata presenza nella sanità romana, si caratterizzano per un forte radicamento territoriale e un team di oltre 200 professionisti. Questo ingresso rappresenta un ampliamento significativo dell’offerta di UniCamillus, che si impegna a rispondere a una domanda sanitaria in costante crescita. I recenti dati Istat evidenziano un aumento delle prestazioni specialistiche, passando da 72 milioni a oltre 82 milioni.

Risposta a un bisogno crescente

L’approvazione del Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera per il biennio -2026 testimonia la volontà della Regione di migliorare l’accessibilità e la continuità delle cure. In questo contesto, l’integrazione delle due strutture nell’ecosistema UniCamillus si allinea con la missione dell’Università di promuovere la salute e il benessere delle comunità locali attraverso un modello innovativo e integrato.

Un polo sanitario integrato e innovativo

La sinergia tra competenze accademiche e pratiche cliniche avanzate permetterà di creare un polo sanitario che risponde in modo efficiente alle esigenze della popolazione. UniCamillus si propone di generare un impatto positivo sul territorio, favorendo la creazione di un sistema sanitario moderno e dinamico che metta al centro il paziente.

Qualità e innovazione nell’assistenza

UniCamillus si propone di elevare la qualità dei servizi sanitari attraverso un connubio tra competenze cliniche consolidate e una visione accademica. L’attrazione di professionisti di alto profilo, l’introduzione di modelli organizzativi all’avanguardia e il potenziamento delle attività cliniche rappresentano alcune delle ambizioni di questo progetto. La Casa di Cura offre un’ampia gamma di servizi, tra cui 46 posti letto per ricoveri, sale operatorie di ultima generazione e reparti specializzati in diverse aree.

Investimenti nella ricerca e nell’innovazione

Negli ultimi cinque anni, UniCamillus ha rafforzato la sua presenza nel panorama scientifico internazionale. Sono stati pubblicati circa 2.000 articoli, con oltre il 40% frutto di collaborazioni internazionali. Questo nuovo assetto favorirà l’avvio di studi clinici avanzati e la sperimentazione di protocolli innovativi, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza e a generare evidenze scientifiche utili per il sistema sanitario.

Un futuro promettente per la salute della comunità

Il Rettore Gianni Profita ha affermato che questa integrazione rappresenta un investimento strategico per costruire un ecosistema di eccellenze cliniche, in grado di offrire servizi di alta qualità ai cittadini. UniCamillus si propone di diventare un attore chiave nel panorama sanitario laziale, con un focus sulla prevenzione, l’innovazione e il benessere della comunità.

Con queste nuove iniziative, UniCamillus mira a diventare un punto di riferimento per la salute a Roma. L’istituzione combina strutture cliniche avanzate, diagnosi d’eccellenza e una continua crescita nella produzione scientifica.