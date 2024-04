UniCredit, inaugurato a Torino terzo anno accademico della UniCredit Academy Italy

Torino, 16 apr. – (Adnkronos) – Aiutare i propri dipendenti a eccellere nel proprio ruolo e a soddisfare le esigenze dei clienti e del mercato in continua evoluzione. Sono gli obiettivi di UniCredit University Italy che oggi a Torino ha inaugurato il terzo anno accademico. Nata nel 2022 capoluogo piemontese come progetto pilota, la UniCredit University è stata successivamente estesa e sviluppata a beneficio di tutti i dipendenti dei 13 paesi del gruppo consentendo a ciascuno l’apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali per ciascuna area di business e funzione aziendale.

In Italia, nel biennio 2022-2023 l’University ha erogato oltre 2 milioni di ore di formazione, garantendo 45 ore medie pro capite, grazie a oltre 4.500 aule in presenza e virtuali, consentendo l’accesso ai corsi in presenza a oltre 22 mila dipendenti in 20 training center distribuiti su tutto il territorio nazionale e garantendo oltre 70 mila corsi digitali ai colleghi di tutta la rete di banche europee di UniCredit. A fornire la formazione una faculty interna composta da oltre 280 colleghi di business certificati come formatori da una primaria business school. UniCredit University fa parte del programma di Global Learning & Development, attraverso il quale UniCredit sta costruendo un modello di formazione che ha lo scopo di sviluppare il talento di tutti i dipendenti attraverso un’offerta personalizzata, fornendo loro gli strumenti necessari per avere successo e formando un team all’avanguardia all’interno del gruppo. University UniCredit, infatti, e’ uno dei pilastri del piano di investimenti del gruppo in education e viene erogata attraverso diversi canali, UniCredit University, Banking Academy e UniCredit Foundation allo scopo di garantire lo sviluppo delle comunità in cui il gruppo opera, ponendo l’istruzione al servizio di tutti i suoi principali stakeholder, in particolare dipendenti e clienti, promuovendo inclusione, imprenditorialità, innovazione e piena occupazione.

In particolare, per clienti e non clienti, attraverso la Banking Academy, UniCredit offre gratuitamente a privati e imprese formazione e addestramento su banca, finanza, digitalizzazione e innovazione. Con la UniCredit University supporta i dipendenti a potenziare le singole potenzialità e mediante la UniCredit Foundation lavora quotidianamente per contrastare la dispersione scolastica, facilitare la transizione scuola- lavoro, promuovere l’accesso all’università e sostenere la ricerca per i giovani europei. UniCredit University si e’aggiuducata l’edizione 2024 del premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari.