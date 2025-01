Un’introduzione al mondo delle scommesse per gli appassionati di sport

Guardare le partite e seguire la propria squadra del cuore è uno dei tanti aspetti che contorna la vita di un vero tifoso. Ma forse quello che manca è il pizzico di brivido dato da una scommessa ben piazzata.

Le emozioni che lo sport può dare sono molte di più di quello che si pensa comunemente. In questo articolo, vogliamo mettere a nudo la realtà del mondo delle scommesse per gli appassionati di sport, offrendo un’introduzione che sarà utile a tanti dei nostri lettori.

Come funziona il mondo delle scommesse sportive?

Il mondo delle scommesse sportive funziona in un modo abbastanza semplice: c’è un evento sportivo in arrivo, per esempio una partita di calcio. Due squadre si affrontano in uno stadio, così da vedere una squadra giocare in casa e una in trasferta.

Dopo il fischio d’inizio da parte del direttore di gara, la partita comincia e si giocherà per i 90 minuti di tempo regolare, eccetto per le semifinali e le finali, che vedranno anche i tempi supplementari.

Durante questi minuti di gioco, i calciatori sfoggeranno le loro abilità in campo, tenteranno di piazzare un gol e ottenere dei punti, mentre la squadra avversaria tenterà di fermare l’assalto e mantenere inviolata la porta.

La partita vedrà colpi di scena, falli, calci d’angolo, rimesse laterali, sostituzioni e molto di più. Alla fine dei 90 minuti, la partita avrà un punteggio ufficiale e sarà decretata la squadra vincente, oppure il pareggio.

Il mondo delle scommesse sportive è questo: sulla partita, potrai piazzare il tuo pronostico su uno o più eventi che si verificheranno. Ogni evento sarà accompagnato dalle quote, che valutano la probabilità che un evento si verifichi e assegnano un pagamento in caso succeda.

Più la quota è alta e minore la probabilità che un evento si verifichi. Tuttavia, la tua vincita potenziale sarà chiaramente più alta.

Il segreto sta nel riuscire a individuare quelle scommesse online che sono abbastanza sicure e che possono pagare una cifra soddisfacente. Così facendo, è possibile unire l’utile al dilettevole, se vuoi scommettere per divertirti e al tempo stesso tentando di realizzare qualche guadagno.

Se vuoi saperne di più, leggi le guide degli esperti di Scommesse.io, che ti spiegheranno ulteriori dettagli da conoscere sul mondo delle scommesse sportive online e su come funzionano.

Noi ti parleremo adesso di alcuni esempi pratici di mercati su cui poter scommettere. Dopo questo paragrafo, ti mostreremo i simboli più comuni per capire su cosa stai scommettendo.

I mercati di scommessa: cosa sono e qualche esempio

I mercati di scommessa sono le macrocategorie di pronostici che puoi fare. Ce ne sono tanti, solitamente di svariate decine, che includono diverse sfere delle scommesse. Alcuni vanno più in dettaglio e sono molto minuziosi, altri invece sono di carattere più generale.

Un esempio dei mercati in dettaglio sono le sessioni di calcio mercato. A quanto era quotato l’arrivo di Dan Sucu al Genova nel ruolo di Presidente? Se ti sembra strano, sappi che è possibile scommettere anche sulle sessioni di questo tipo, con scambi di giocatori e cambi di presidenza.

Un esempio, invece, di mercato generale è l’esito finale di una partita. In altre parole, la squadra che vincerà il match. Puoi puntare sulla vittoria della squadra di casa oppure di quella ospite, o ancora il pareggio.

Nel mezzo, esistono davvero una grandissima varietà di opzioni. Per spiegarle, introduciamo un primo glossario del mondo delle scommesse sportive, che ti aiuterà a capire su cosa stai puntando.

Un primo glossario del mondo delle scommesse online

Dato il volume di giocate che si registrano nel mondo delle scommesse sportive (che già nel 2022 il numero ammontava a 1,4 trilioni di euro in tutto il mondo), è importante sapere su che cosa si scommette prima di puntare del denaro reale.

Ecco che introduciamo un glossario che ti sarà utile. Iniziamo dagli eventi più comuni.

1 X 2

Questi simboli indicano il mercato più comune: il vincente partita (o l’esito del match).

1 rappresenta la squadra di casa.

X rappresenta il pareggio.

E 2 rappresenta la squadra ospite.

Se sulla tua schedina vedrai il simbolo 1, significa che stai puntando sulla vittoria della squadra di casa.

Se la partita è Genoa-Cagliari, se premi 1 stai puntando sul Genoa che vince. Se premi 2, invece, stai puntando sul Cagliari. Se fosse, invece, una X, staresti puntando sul pareggio.

Over e under

Puoi anche puntare sul numero di gol che si registrano in una partita. Attenzione a come vengono conteggiati i gol: troverai valori come 0.5, 1.5, 2.5; per sapere quanti gol sono, ti basterà arrotondare per eccesso.

Dunque, 0.5 significa 1 gol, 1.5 significa 2 gol, 5.5 significa 6 gol, e così via.

Con over 0.5, prevedi che sarà segnato 1 gol o più.

Con under 2.5, invece, prevedi che saranno segnati meno di 3 gol.

Scommesse combinate

Puoi anche “complicare” le cose per provare a vincere una quota più alta.

Per esempio, puoi scegliere: 1 + over 1.5, che significa che la squadra di casa vincerà la partita e saranno segnati 2 gol o più.