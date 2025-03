La manifestazione per l’Ucraina a Roma

Recentemente, Roma ha ospitato una manifestazione significativa a sostegno dell’Ucraina, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi leader politici e cittadini. Tra i protagonisti, Carlo Calenda, leader del partito Azione, ha espresso con forza la necessità di un’Europa unita e coesa di fronte alle sfide attuali. Le sue parole hanno risuonato come un appello alla solidarietà e alla responsabilità collettiva, sottolineando che gli ucraini non devono sentirsi soli in questo momento critico.

Un’Europa divisa non è più sostenibile

Calenda ha messo in evidenza il rischio di un’Europa divisa, che parla lingue diverse e si muove in direzioni opposte. Ha criticato l’atteggiamento di alcuni Stati membri che sembrano cercare il consenso a tutti i costi, anche a scapito della coesione europea. “Siamo stanchi di vedere l’Europa che va in pellegrinaggio da Trump per compiacerlo”, ha affermato, evidenziando la necessità di una risposta forte e unitaria alle minacce esterne. La divisione, secondo Calenda, non solo indebolisce l’Europa, ma mina anche la sua capacità di affrontare le sfide globali.

Risposte forti alle minacce

Il leader di Azione ha proposto misure concrete per rispondere alle minacce di dazi e alle intimidazioni geopolitiche. Ha suggerito che, invece di cedere alle pressioni, l’Europa dovrebbe adottare una posizione ferma, come l’introduzione di una tassa sul fatturato delle grandi imprese tecnologiche. Questa proposta non solo rappresenterebbe una risposta economica, ma anche un segnale chiaro di determinazione. Inoltre, Calenda ha sottolineato l’importanza di investire in una difesa europea robusta, capace di garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini europei.

La forza morale e culturale dell’Europa

Infine, Calenda ha richiamato l’attenzione sulla necessità di preservare la libertà attraverso una combinazione di forza morale, culturale, militare ed economica. Ha esortato gli Stati europei a unirsi per affrontare le sfide comuni, sottolineando che solo insieme possono garantire un futuro di pace e stabilità. La sua visione di un’Europa unita è chiara: è tempo di agire con determinazione e coesione, per non lasciare nessuno indietro, specialmente in un momento così critico per l’Ucraina e per l’intera Europa.