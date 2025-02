Università, alla Link Città di Castello da aprile al via 4 nuovi corsi di laurea

Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) – Dal mese di aprile prenderanno il via quattro 4 corsi di laurea a Città di Castello. Il polo umbro dell'università degli Studi Link, che a Roma ha già attivato i corsi di Medicina e chirurgia, Professioni sanitarie e Farmacia, arricchisce la sua offerta formativa con Odontoiatria, Fisioterapia, Osteopatia e Infermieristica. Gli studenti potranno iscriversi ancora per l'anno accademico 2024/2025, anche nel caso fossero già iscritti ad altri corsi di laurea. Il test di ingresso è previsto il 26 marzo per Odontoiatria e il 28 marzo per gli altri 3 corsi di laurea. La presentazione delle domande alla prova di ammissione dovrà essere completata entro il 24 marzo.

"Coloro che avranno superato con successo il test d'ingresso – spiega il magnifico rettore della Link, Carlo Alberto Giusti – potranno cominciare le lezioni già nel mese di aprile. In questo modo sarà possibile non perdere l'anno e avviare, in un contesto ideale come Città di Castello, nel cuore dell'Alta Valle del Tevere in Umbria, un percorso di studi fortemente professionalizzante per ruoli socialmente importanti e richiesti nel mercato del lavoro".

Sono state attivate anche rilevanti agevolazioni economiche legate al territorio: per chi è residente nel comune di Città di Castello, sede dell'ateneo – riporta una nota – è prevista una riduzione del 30% sulla retta, per chi è residente nelle province di Perugia e di Arezzo la riduzione sarà del 20%, mentre gli studenti residenti nelle regioni Umbria, Toscana e Marche potranno usufruire di una riduzione del 10%. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.unilink.it.

La formazione accademica di chi ambisce a diventare dentista segue un piano di 6 anni che comprende la parte teorica e quella pratica. Il corso di laurea ha inizio con il biennio accademico, che è orientato allo studio e alla conoscenza delle basi chimiche, biologiche e anatomiche del corpo umano. Nel triennio successivo lo studio si sposta sulle discipline di carattere medico, chirurgico e specialistico, in particolare odontostomatologico. In questo periodo accademico la parte pratica è fondamentale e si svolge pienamente in concomitanza alle attività specifiche del tirocinio. L'ultimo anno è dedicato alle attività didattiche personalizzanti finalizzate alla cura diretta del paziente tramite il tirocinio pratico valutativo. Per offrire agli studenti i migliori strumenti didattici, l'università degli Studi Link ha realizzato a Città di Castello dei laboratori all'avanguardia – si legge nella nota – dotati delle apparecchiature più moderne prodotte da KaVo Dental Excellence.

Il fisioterapista è un professionista sanitario che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di pazienti con disfunzioni motorie, neurologiche o muscolo-scheletriche. La laurea triennale in Fisioterapia abilita alla professione e prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari. Il primo anno accademico è orientato allo studio e alla conoscenza delle basi chimiche, biologiche e anatomiche del corpo umano, le fisiopatologie, per poi continuare con lo studio nei diversi ambiti riabilitativi delle aree di ortopedia, neurologia, traumatologia e di tutte le malattie dell'apparto locomotore. Il tirocinio pratico si svolge fin dal primo anno ed è fondamentale per poter sviluppare fin da subito le caratteristiche professionali sanitarie proprie della figura del fisioterapista. Le attività formative teoriche e pratiche eseguite nel contesto lavorativo sono rivolte alla maturazione di specifiche capacità professionali, ma prevedono anche l'acquisizione di competenze comportamentali tali da garantire, al termine del percorso di studi, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Il corso di studio in Osteopatia dura 3 anni e si articola in 6 semestri. Il primo anno ha carattere propedeutico, il secondo anno è finalizzato ad apprendere le conoscenze relative alle disfunzioni del sistema muscolo-scheletrico e alla loro relazione con le patologie ortopediche, neurologiche, cardio respiratorie che possono interferire con la salute dell'individuo, mentre il terzo anno è professionalizzante e specialistico. La progressiva acquisizione degli obiettivi formativi consentirà di acquisire le conoscenze teoriche biologiche, biomediche, biomeccaniche, fisiche e psicologiche, che consentono di comprendere quali-quantitativamente i fenomeni fisici, chimici e biochimici utili per comprendere ed interpretare il funzionamento integrato di organi e sistemi per poi imparare, alla luce delle specifiche problematiche di prevenzione e riabilitative, le basi anatomo cliniche delle principali patologie disabilitanti. Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di pianificare il trattamento osteopatico da eseguire attraverso specifiche tecniche selezionate e promuovendo azioni educative verso il singolo paziente al fine di prevenire le alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico. I laureati in Osteopatia, al pari degli altri corsi di laurea, conseguono un titolo abilitante alla professione che permette l'iscrizione diretta all'albo degli osteopati, così come previsto dal recente decreto del ministero della Salute n. 1563 del 2024, che inserisce la figura dell'osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Il corso di laurea in Infermieristica ha l'obiettivo di formare operatori che svolgano con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva. La durata del corso è triennale e la frequenza è obbligatoria. L'acquisizione delle competenze da parte degli studenti è calcolata in crediti formativi universitari: 60 per ogni anno di corso per un totale di 180. Il corso coniuga le conoscenze del sapere teorico al tirocinio pratico nelle varie sedi assistenziali, con l'obiettivo di formare un professionista dalle elevate competenze, in grado di affrontare e svolgere un fondamentale servizio alla persona e alla collettività. Il corso di laurea in Infermieristica è abilitante all'esercizio della professione e ha l'obiettivo di formare professionisti sanitari che svolgano con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, alla palliazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva.