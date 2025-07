Urbanistica: Sala iscritto nel registro degli indagati da circa un mese

Milano, 17 lug. (Adnkronos) – E' un'iscrizione recente, che risale a circa un mese fa, quella che riguarda il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Lo si apprende da fonti investigative. Dopo la corposa informativa della Guardia di finanza di metà maggio, i pubblici ministeri titolari del fascicolo sulla rigenerazione urbana hanno tirato le somme prima di chiedere le misure cautelari per sei persone, tra cui l'assessore Giancarlo Tancredi.

In particolare, sono i documenti legati al progetto Pirellino che hanno tolto qualsiasi dubbio ai magistrati che contestano al primo cittadino l'accusa di concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità per la ristrutturazione dell'edificio affidata all'immobiliarista Manfredi Catella e all'architetto Stefano Boeri. Sala è indagato anche per le ipotesi di ‘false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone per la riconferma di Giuseppe Marinoni alla presidenza della Commissione paesaggio. Il suo nome fa parte di un lungo elenco di indagati in cui, da quanto si apprende, non ci sarebbero altri nomi illustri.

"Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile", le prime parole del primo cittadino che non essendo stato interessato da nessuna attività che richiedesse una discovery era all'oscuro della sua iscrizione.