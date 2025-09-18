I ragazzi hanno urinato in un contenitore di brodo destinato ai pasti di un ristorante della catena Haidilao, filmando l’episodio e condividendolo online. Il gesto sconsiderato compiuto da due adolescenti a Shanghai ha dimostrato quanto gravi possano essere le conseguenze di atti di vandalismo, soprattutto quando diventano virali sui social media.

Urina nel brodo del ristorante: bravata costata cara a due adolescenti

Il grave episodio ha coinvolto due ragazzi di 17 anni a Shanghai, che, in stato di ebbrezza, hanno urinato in un grande contenitore di brodo in un ristorante della nota catena cinese Haidilao. L’atto è stato filmato e diffuso sui social, suscitando immediata indignazione e compromettendo l’immagine del locale.

Nonostante nessun cliente abbia consumato il brodo contaminato, l’azienda ha deciso di intervenire prontamente per tutelare la propria reputazione: sono stati rimborsati oltre 4.000 clienti che avevano cenato nei giorni successivi e l’intera attrezzatura è stata sostituita, accompagnata da una sanificazione straordinaria del locale.

Urina nel brodo del ristorante, ragazzi devono risarcire: la sentenza e la condanna

Dopo alcuni mesi, il tribunale di Shanghai ha stabilito che il gesto dei due adolescenti costituisce una violazione della proprietà e della reputazione aziendale, definendolo un vero e proprio “atto di insulto” con conseguenti disagi per il pubblico.

La Corte ha disposto un risarcimento complessivo di 2,2 milioni di yuan (circa 284.000 euro), comprendente danni operativi e d’immagine, costi per pulizia e sostituzione delle stoviglie e spese legali. Essendo minorenni, la responsabilità del pagamento è stata attribuita ai genitori, ritenuti negligenti nel loro dovere di vigilanza.