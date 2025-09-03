Processo Ciro Grillo, salta la sentenza per grave lutto: morto il figlio del giudice Marco Contu

Questa mattina il collegio si sarebbe dovuto ritirare per emettere il verdetto, ma l'udienza è saltata.

La sentenza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici è saltata a causa di un grave lutto che ha colpito il giudice Marco Contu: è morto il figlio.

Questa mattina il collegio si sarebbe dovuto riunire in camera di consiglio per emettere il verdetto nei confronti di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese nel 2019.

Ieri, il pm, aveva chiesto 9 anni di reclusione per i 4 ragazzi. La sentenza è però saltata, in quanto il giudice Marco Contu è stato colpito da un grave lutto, è morto il figlio di appena 22 anni. Il ragazzo è morto dopo essere finito sotto le rotaie della metro B a Roma, al momento non si esclude il gesto volontario.

Processo Ciro Grillo: quanto ci sarà la sentenza?

Come detto questa mattina gli avvocati della difesa dei quattro imputati, tra cui Ciro Grillo, avrebbe dovuto presentare le ultime controrepliche poi, il collegio, presieduto da Marco Contu, avrebbe dovuto riunirsi ed emanare il verdetto. Dopo la notizia della morte del figlio di Contu, la sentenza è ovviamente saltata. L’udienza è stata rimandata a lunedì 22 settembre.