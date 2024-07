Usa 2024, i democratici lo mollano ma Biden non si arrende: "Torno in campo"

Lo scenario delle elezioni di Usa 2024 sembra più confuso e incerto che mai. Da una parte, il leader dei Repubblicani Donald Trump, convinto di avere la vittoria alla sua portata, ma che è stato vittima di un attentato solo pochi giorni fa. Dall’altra Joe Biden, il presidente in carica, meno popolare che mai dopo le incertezze (dovute soprattutto alla sua salute) evidenziate negli ultimi mesi.

Usa 2024, i democratici lo mollano ma Biden non si arrende: la situazione

Che ne sarà degli Stati Uniti d’America? a pochi mesi dalla chiamata alle urne, sapere che cosa succederà negli Usa non sembra impresa semplice. Allo stato attuale delle cose, Donald Trump sembra il favorito per tornare alla Casa Bianca, ma i democratici non mollano e per far fronte all’avanzata del tycoon vorrebbero mettere da parte Joe Biden. Tante volte, nelle sue più recenti uscite pubbliche, il presidente Usa è sembrato spaesato e ha palesato qualche difficoltà. Un caso su tutti, l’ormai celeberrimo scontro tv con Trump in cui ha pronunciato tante frasi apparse sconclusionate. Negli ultimi giorni, poi, Biden ha contratto il Covid 19. Di per sé, una problematica risolvibile, ma che in questo momento non fa altro che aumentare le incertezze intorno al suo vero stato di salute.

Usa 2024, i democratici lo mollano ma Biden non si arrende: la strategia

Sempre più democratici, dopo questi ultimi avvenimenti, starebbero abbandonando la nave Biden, convinti che proseguendo con lui si consegnerebbe una facile vittoria nelle mani di Trump. Per evitarlo cosa fare? La soluzione più semplice sarebbe sostituire il presidente con la sua vice Kamala Harris. Una strategia che pare prendere sempre più piede ultimamente. Biden, però, è il primo a non essere d’accordo e dal suo isolamento rilancia: “Non vedo l’ora di tornare a fare campagna la prossima settimana“. Alcune indiscrezioni, però, descriverebbero un Biden sempre meno convinto della propria posizione che, forse anche a causa dei consigli di chi gli sta più vicino, starebbe iniziando ad accettare l’idea di fare un passo indietro.